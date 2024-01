Bloom Energy Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Bloom Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,46 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 5,94 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -56,4 Prozent im Branchenvergleich für Bloom Energy führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,06 Prozent im letzten Jahr, und Bloom Energy lag 57,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für Bloom Energy ergibt insgesamt ein "Gut", da 5 Buy, 3 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bloom Energy liegt bei 24,71 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 107,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Bloom Energy. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch geringer als normal, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Bloom Energy sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Zeitraum unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält Bloom Energy in den Bereichen Branchenvergleich, Analysteneinschätzung, Sentiment und Buzz sowie technische Analyse überwiegend negative Bewertungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.