Bloom Energy Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Bloom Energy. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Nach Meinung von Analysten wird die Bloom Energy-Aktie langfristig als "Gut" eingestuft. Die Bewertungen der Analysten belaufen sich auf 5 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Bloom Energy aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 24,71 USD, was einer potenziellen Performance von 119,29 Prozent entspricht. Dies führt zur Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" von Seiten der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bloom Energy liegt bei 94,56 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 61,34 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Durch die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Bloom Energy-Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 14,67 USD, was einer Abweichung von -23,18 Prozent zum aktuellen Kurs von 11,27 USD entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 13,29 USD liegt mit einer Abweichung von -15,2 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus dem Anleger-Sentiment, der Analysteneinschätzung, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse eine Gesamtbewertung der Bloom Energy-Aktie als "Schlecht".