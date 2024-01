Bloom Energy Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Bei Bloom Energy hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Buzzes gezeigt. Dies ist auf eine zunehmend negative Tendenz in den sozialen Medien zurückzuführen, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde ebenfalls eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie von Bloom Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,46 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Bloom Energy damit 66,13 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt Bloom Energy aktuell 71,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bloom Energy-Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt eine negative Bewertung erhält. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage führen zu einem "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt negative Einschätzung für Bloom Energy in Bezug auf das Sentiment, den Aktienkurs, das Anleger-Sentiment und die technische Analyse.