Bloom Energy Aktie: Augen auf!

Die Anlegerdiskussionen über Bloom Energy auf den sozialen Medienplattformen spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Bloom Energy sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent und liegt damit 17,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 17,03 Prozent). Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Bloom Energy von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Bloom Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 15,48 USD, womit der Kurs der Aktie (13,91 USD) um -10,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 12,02 USD, was einer Abweichung von +15,72 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -38,89 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Bloom Energy damit 70,29 Prozent unter dem Durchschnitt (31,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 13,97 Prozent. Bloom Energy liegt aktuell 52,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht".