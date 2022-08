Bloom Energy – 388,7 Mio USD Kapitalerhöhung erfolgreich. Munition um vom Inflation Reduction Act zu profitieren.

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Bloom Energy – hohe Umsätze und trotzdem noch nie Geld verdient. Soll sich „natürlich“ ändern und die neueröffnete Gigafactory Fremont soll Kosten senken und Output steigern. Letzte Woche gelang es Bloom Energy durch eine Kapitalerhöhung bis zu 388,7 Mio USD „einzusammeln“. Geld, das helfen soll.

Natürlich, um in Forschung und Kapazitätsausbau zu investieren. Insbesondere das von kaum jemandem mehr erwartete „Inflation Reduction Act“ bietet einem Anbieter von Hochtemperaturelektrolyseuren, wie Bloom Energy, zusätzliche Wachstumschancen. Und Wachstum kostet erstmal. Vom Timing her perfekt nutzte Bloom Energy die aufgehellte Stimmung für „Wasserstoffwerte“, die durch die bis zu 3,00 USD/KG Wasserstoff Steuergutschrift im Rahmen des Inflation Reduction Act für 10 Jahre der Branche Auftrieb geben wird.

Perfektes Marketing in eigener Sache, durch Manchins Abnicken ermöglicht, reduziert Verwässerungseffekt für Bloom Energy Aktionäre

Nachdem vor zehn Tagen Senator Manchin aus West-Virginia signalisiert hatte, entgegen seiner ursprünglichen Ablehnung, nun in der entscheidenden Senatssitzung für den „The Inflation Reduction Act of 2022“ stimmen zu wollen, löste er eine „kleine Wasserstoffaktienrallye“ aus, befeuert durch die letztendliche Zustimmung im Senat am letzten Sonntag.

Und am Tag als die Kapitalerhöhung angekündigt wurde – quasi „in der laufenden Kapitalerhöhung“ – erläuterte Bloom Energy die Bedeutung dieses Gesetzespaketes für die Wasserstoffbranche und insbesondere Bloom Energy: Die Unterschrift Bidens unter den Inflation Reduction Act wird als historischer Schritt für den Übergang Amerikas zu CO2 neutraler („clean energy“) Energieversorgung gesehen. Durch das Gesetz würden die finanziellen Mechanismen geschaffen, den Übergang zu befördern oder möglich zu machen.

“The IRA is truly a game changer for Bloom Energy,” sagte KR Sridhar, Chairman, CEO und Gründer von Bloom Energy. “While some companies may benefit from one or two parts of the IRA, we believe that Bloom can capitalize on nine key provisions. They range from the hydrogen production tax credit (PTC) to tax credits for microgrid and biogas equipment, and support for American factories like ours.”

Perspektiven – Chancen – Wachstum

“Bloom has the most efficient electrolyzer on the market, and the hydrogen PTC will make our zero-carbon hydrogen cost competitive with conventional gray hydrogen,” ergänzt Sharelynn Moore, Executive Vice President und Chief Marketing Officer, Bloom Energy. “This is critical for decarbonizing hard-to-decarbonize industries like fertilizer, steel, cement, and aviation. Second, by bringing more hydrogen to market, it will increase demand for hydrogen-powered Bloom Energy Servers. We look forward to serving more key industrial segments and to making clean, reliable, resilient power the centerpiece of America’s 21st century infrastructure.”

“The Inflation Reduction Act will benefit the people of America and the global environment for decades to come,” erläutert Carl Guardino, Executive Vice President, Global Government Affairs and Policy, Bloom Energy. “American workers, like those now employed in our California and Delaware facilities, can establish high-growth, well-paying careers in clean energy as American companies like Bloom Energy stake out leadership positions in the technologies that will make our cities, towns and rural areas better places to live. Bloom commends the policymakers who made this transformative legislation a reality.”

Kapitalerhöhung bringt inclusive Optionsbezug Brutto 388,7 Mio USD für Bloom Energy

Dienstag angekündigt, Freitag abgeschlossen: Bloom Energy Corporation gab am Freitag den Abschluss eines vollständig gezeichneten öffentlichen Angebots von 14.950.000 Stammaktien der Klasse A (incl. 1.950.000 Aktien im Rahmen einer Mehrbezugsoption) zu einem öffentlichen Angebotspreis von 26,00 USD pro Aktie bekannt, abzüglich Zeichnungsrabatten und Provisionen. Der Bruttoerlös aus dem Angebot vor Abzug von Underwriting-Rabatten und -Provisionen und anderen von Bloom Energy zu zahlenden Angebotskosten belief sich auf 388,7 Mio USD. Alle Aktien des Angebots wurden von Bloom Energy angeboten, kein Altaktionär machte Kasse, sodass die gesamten Mittel dem Unternehmen zufliessen.

Und nochmals die Quartalszahlen. SOLL – IST bei Bloom Energy

