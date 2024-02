Blockmate Ventures Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Blockmate Ventures-Aktie beträgt derzeit 80, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Gemäß dem RSI25 wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Gleichzeitig wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt gemischte Signale, da Blockmate Ventures in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern positiv bewertet wurde, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse der Blockmate Ventures-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag 12,5 Prozent unter dem Durchschnitt lag. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber lag.

Insgesamt erhält die Blockmate Ventures-Aktie gemäß der Analyse des RSI, des Sentiments und Buzz, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.