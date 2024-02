BlockchainK Aktie: Das ist die Höhe!

Anleger: Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Blockchaink war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab vier Tage lang hauptsächlich positive Diskussionen, ohne negative Äußerungen. An drei Tagen herrschte eine eher neutrale Einstellung bei den Anlegern. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Blockchaink daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität von Blockchaink in den letzten Monaten auf üblichem Niveau war. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Blockchaink daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Dividende: Mit einer Dividende von 0 % schneidet Blockchaink im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (21,92 %) bezüglich der Ausschüttung schlechter ab. Die Differenz von 21,92 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt für Blockchaink einen Wert von 4,35 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 18,29, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für Blockchaink.