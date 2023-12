BlockchainK Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für die Blockchaink-Aktie bei 62,5, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Blockchaink liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,89 Prozent liegt und daher eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Die Stimmung rund um die Aktie von Blockchaink wurde anhand von Beitragsanzahl und Diskussionsintensität untersucht, wobei eine neutrale Bewertung für das langfristige Stimmungsbild ergeben wurde.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Blockchaink-Aktie sowohl im Durchschnitt der letzten 200 als auch der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Somit erhält die Blockchaink-Aktie insgesamt ein neutrales Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.