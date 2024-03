Block (vormals Square) Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Die Aktie von Block (ex Square) wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 1,65% unter dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung

Am 05.03.2024 verzeichnete die Aktie von Block (ex Square) einen Kursrückgang von -1,53%. Das Kursziel wird auf 68,75 EUR festgelegt, während das Guru-Rating bei stabilen 4,31 bleibt.

Marktstimmung und Analystenmeinungen

Die vergangenen fünf Handelstage sowie die gesamte Handelswoche zeigen einen Rückgang von -3,31%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit eher pessimistisch gestimmt ist.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 68,75 EUR hat. Dies würde Investoren ein Kursrisiko von -1,65% einräumen. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung angesichts des jüngsten Kursrückgangs und des schwachen Trends zustimmen.

Analystenratings

30 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf, während 9 Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch ohne Euphorie. 11 Experten haben eine neutrale Position und raten dazu, die Aktie zu halten. Ein Experte ist sogar der Meinung, dass Block (ex Square) sofort verkauft werden sollte.

Der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, beläuft sich somit auf +76,47%.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Block (ex Square) derzeit als unterbewertet angesehen wird, trotz der positiven Einschätzung von 76,47% der Analysten. Das Guru-Rating, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag, bestätigt diese positive Einschätzung.

