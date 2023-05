Block (ex Square): Potential auf Kursziel von 85,03 EUR

Die Aktie von Block (ex Square) hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -3,05% hingelegt und damit in den letzten fünf Handelstagen einen Verlust von -5,51% erzielt. Diese pessimistische Stimmung überrascht die Analysten.

Das mittelfristige Kursziel für Block (ex Square) liegt bei 85,03 EUR. Wenn diese Prognose eintrifft, würde sich ein Investitionspotenzial von +66,07% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung mit einem schwachen Trend.

21 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 11 Experten bewerten sie als “Kauf”. Die Bewertungen “halten” vergeben insgesamt 11 Kommentatoren. Nur noch 1 ist der Meinung dass es Zeit zum Verkauf ist während weitere Experte(n) sogar glaubt(en), dass man Block (ex Square) sofort abstoßen sollte.

Demzufolge sind...