Block (ex Square) Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Block-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 279,9 gehandelt, was über dem Branchendurchschnitt von 63,23 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor erzielte die Block-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 8,24 Prozent, was 3,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 13,9 Prozent, und Block liegt aktuell 5,67 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analystenbewertungen für die Block-Aktie haben sich in den letzten zwölf Monaten auf 9 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" zusammengefasst, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den von Analysten durchgeführten Ratings ergibt, liegt bei 79,7 USD, was ein Abwärtspotenzial von -5,18 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, wobei über Block in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gesprochen wurde. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.