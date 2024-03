Block (ex Square) Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Die Block-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +30,92 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +16,68 Prozent aufweist. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 Bewertungen für die Block-Aktie abgegeben. Davon waren 9 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 79,7 USD, was einem Abwärtspotential von -2,46 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich hat die Block-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,43 Prozent erzielt. Dies stellt jedoch eine Underperformance von -4,88 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "IT-Dienstleistungen"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 0,92 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit drei positiven und neun negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Block-Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt sich also eine positive charttechnische Bewertung, gemischt mit einer neutralen Empfehlung aufgrund des Kursziels, sowie einer neutralen Bewertung im Branchenvergleich. Die Anlegerstimmung ist hingegen negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.