Block (ex Square) Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Block-Aktie zeigt einen Wert von 89 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 45,36, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Block basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Block mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analystenbewertungen für Block zeigen eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", basierend auf 14 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Meinung. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 29,74 Prozent hin, was eine weitere "Gut"-Empfehlung für Block darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Block-Aktie in den letzten Monaten eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Wert für Block basierend auf dem Sentiment und Buzz.