Block (ex Square) Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Block liegt bei 46,03, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 43,72 auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dadurch wird das Unternehmen als "neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Block beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Block mit 6,43 Prozent um mehr als 2 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor. Im Bereich der IT-Dienstleistungen liegt die mittlere Rendite bei 7,27 Prozent, wobei Block mit 0,84 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "neutral"-Rating.