Block (ex Square) Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Aktienkurs des Unternehmens Block hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor liegt Block damit 43,88 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,01 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 20,07 Prozent, und Block liegt aktuell 52,94 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass die Aktie von Block mit einem Wert von 84,32 im Relative Strength-Index überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Block über einen längeren Zeitraum wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Block in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse der Block-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 69,31 USD lag, was einer Differenz von +14,22 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 60,68 USD entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 62,29 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+11,27 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Block-Aktie für die einfache Charttechnik daher eine "Gut"-Bewertung.