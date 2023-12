Block (ex Square) Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt an, wie sich Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen mit den insgesamt stattgefundenen Bewegungen vergleicht. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, und für Block liegt der RSI bei 13,4, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und hier liegt der RSI für Block bei 8, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 15 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzung für Block abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. In neueren Berichten kommen die Analysten im Durchschnitt zu einer ähnlichen Beurteilung, was das Rating für das Block-Wertpapier im letzten Monat auf "Gut" (1 positiv, 0 neutral, 0 negativ) festlegt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 87,06 USD, was eine "Gut"-Empfehlung von 12,61 Prozent über dem letzten Schlusskurs (77,31 USD) bedeutet. Insgesamt erhält die Block-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild zur Anlegerstimmung rund um Block wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Block in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird die Block-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren betrachtet, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 60,69 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (77,31 USD) liegt und daher mit einer "Gut"-Bewertung versehen wird. Der 50-Tage-Durchschnitt von 55,2 USD liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs und erhält daher auch ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Block auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.