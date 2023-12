Block (ex Square) Aktie: Tut sie es schon wieder?

Derzeit bietet die Aktie von Block eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsbranche einen geringeren Ertrag von 5,68 Prozentpunkten darstellt. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens, die als "Schlecht" eingestuft wird.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -32,86 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor zu einer Unterperformance von 43,58 Prozent führt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der IT-Dienstleistungsbranche beträgt 17,01 Prozent, wobei Block aktuell 49,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Block-Aktie um +28,73 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Wert für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Überperformance von +35,4 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Block-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt derzeit bei 225,53 und damit 330 Prozent über dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsbranche. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.