Block (ex Square) Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen führen, je nach Intensität und Richtung der Stimmungsänderungen. In Bezug auf die Diskussionen rund um Block wurde eine langfristige starke Aktivität festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einem positiven Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche hat die Block-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,43 Prozent erzielt. Dies stellt jedoch eine Unterperformance von -5,35 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 11,78 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Block um 1,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Block-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 62,66 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 81,24 USD liegt, also deutlich darüber (+29,65 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (70,38 USD) liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (+15,43 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Block-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Block-Aktie bei 275,54, was 334 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche (63,43). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.