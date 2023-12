Block (ex Square) Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Block verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,86 Prozent, was 38,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt die mittlere jährliche Rendite 10,1 Prozent, wobei Block aktuell 42,97 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Block beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -5,82 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Block daher als "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt eine positive Bewertung für die Block-Aktie. Sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie über dem Durchschnitt liegt. Somit erhält Block auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Block-Aktie überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Überverkauftheit und führt zu einer positiven Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Block-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.

