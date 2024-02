Block (ex Square) Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Analystenmeinung zur Block-Aktie fällt langfristig gesehen positiv aus. Von insgesamt 13 Bewertungen sind 9 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum Vormonat ergibt sich ein ähnliches Bild mit 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Das Gesamturteil der jüngsten Analysen lautet somit "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 79,7 USD, was einer potenziellen Performance von 6,75 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Block aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs eine "Schlecht"-Bewertung. Das Unternehmen weist eine negative Differenz von -5,74 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Block-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 275 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche um 349 Prozent höher ist. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer Einstufung als "Schlecht" auf Grundlage des KGV.

Die technische Analyse zeigt, dass die Block-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) von 36,04. Auch der RSI25-Wert von 42 deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Zusammenfassend erhält die Block-Aktie von den Analysten eine überwiegend positive Bewertung, mit Ausnahme der Dividendenpolitik und des KGV, die kritisch bewertet werden. Die technische Analyse zeigt eine neutrale Einschätzung.

