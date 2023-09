Block (ex Square) Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Per 15.09.2023, 11:04 Uhr wird für die Aktie Block am Heimatmarkt New York der Kurs von 53.85 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Block auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Block mit einem Wert von 225,53 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 45,67 , womit sich ein Abstand von 394 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Für Block liegen aus den letzten zwölf Monaten 16 Buy, 2 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 96,12 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (53,85 USD) könnte die Aktie damit um 78,49 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Block-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Block niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 5,85 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,85 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".