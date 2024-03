Block (ex Square) Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Der Aktienkurs des Unternehmens Block wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als unterdurchschnittlich bewertet. Mit einer Rendite von 6,43 Prozent liegt Block mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. In der IT-Dienstleistungsbranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 10 Prozent, wobei Block mit 3,57 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Block-Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln hingegen überwiegend positive Meinungen wider, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Block eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer negativen Differenz von -5,74 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der IT-Dienstleistungsbranche.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Block bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist, während die Dividendenpolitik das Rating des Unternehmens belastet.