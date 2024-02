Block (ex Square) Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Der Aktienkurs von Block wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 6,43 Prozent übertroffen. Dies bedeutet eine Rendite, die mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 9,89 Prozent erzielt hat, liegt Block mit 3,45 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Block beträgt derzeit 34,73, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der relative Bewegungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung des RSI als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich bei Block eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, und es lassen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Block in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.