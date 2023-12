Block (ex Square) Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Block-Aktie wurde von 19 Analysten bewertet, wobei 15 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für die Aktie. Auch für den letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 87,06 USD, was einem möglichen Anstieg um 17,31 Prozent vom letzten Schlusskurs (74,21 USD) entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

Im Vergleich zur Finanzbranche hat die Block-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -32,86 Prozent erzielt, was 38,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der IT-Dienstleistungsbranche beträgt 10,42 Prozent, und Block liegt aktuell 43,28 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Block liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,81 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Block-Aktie positiv bewertet. Mit einem Kurs von 74,21 USD liegt die Aktie 22,18 Prozent über dem GD200 (60,74 USD) und 37,6 Prozent über dem GD50 (53,93 USD). Somit wird der Kurs der Block-Aktie als "Gut" bewertet.

Insgesamt wird die Block-Aktie von den Analysten mit einem positiven Gesamtrating bewertet, obwohl sie im Vergleich zur Branche und in Bezug auf die Dividendenpolitik unterdurchschnittlich abschneidet.

