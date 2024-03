Block (ex Square) Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für die Block-Aktie liegt derzeit bei 34,73, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie ebenfalls weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Block ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 275,54 auf, was 349 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der IT-Dienstleistungsbranche (61,37). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 13 Bewertungen im letzten Jahr, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 9 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, basierend auf den Studien des letzten Monats. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 2,56 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Block in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Block ist insgesamt besonders positiv, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren in den letzten zwei Wochen. Positive Themen dominierten die Diskussionen, was dazu führt, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.