Block (ex Square) Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index: Ein beliebtes Instrument der technischen Analyse zur Bewertung, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Block. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit 57,77 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Block derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wie steht es um den 25-Tage-RSI? Auch auf 25-Tage-Basis ist Block weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50,79), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Anleger: Die Diskussionen über Block in den sozialen Medien geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Block bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Block verläuft derzeit bei 61,09 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 64,47 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +5,53 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt jedoch bei -6,89 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Block von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 14 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich langfristig eine "Gute" Einstufung. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie laut vorliegenden Studien des letzten Monats als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als "Gut" ein, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Das Kursziel für die Aktie von Block liegt im Durchschnitt bei 88,27 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 36,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" basierend auf der Bewertung der Analysten.