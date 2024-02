Block (ex Square) Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für die Aktie von Block betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,29 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 47,48, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Block insgesamt mit 13 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Einschätzungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 86,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 26,09 Prozent bedeutet und ebenfalls die Einschätzung "Gut" ergibt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Block im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,51 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor 151560,42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der IT-Dienstleistungsbranche beträgt 407623,14 Prozent, und Block liegt aktuell 407645,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Block im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,69 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.