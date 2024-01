Block (ex Square) Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Aktie von Block (ehemals Square) hat nach Meinung von Analysten derzeit nicht den richtigen Marktwert. Das wahre Kursziel liegt etwa 6,93% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Block (ex Square)

Am 03.01.2024 verzeichnete Block (ex Square) einen Kursrückgang von -3,44%. Das Kursziel für Block (ex Square) liegt bei 67,52 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,18.

