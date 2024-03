Block (ex Square) Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Derzeit wird die Aktie von Block anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 275, was bedeutet, dass die Börse 275,54 Euro für jeden Euro Gewinn von Block zahlt. Dies stellt einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche dar, bei denen das KGV im Durchschnitt bei 62 liegt. Dadurch wird die Block-Aktie als überbewertet eingestuft.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI von Block liegt derzeit bei 29,91 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Block im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,43 Prozent erzielt, was 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Jedoch liegt die mittlere jährliche Rendite für die Branche "IT-Dienstleistungen" bei 6,57 Prozent, wobei Block mit 0,14 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Vergleichswerte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Schließlich wird auch die Dividendenrendite betrachtet, die bei Block derzeit bei 0 Prozent liegt, was 5,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.