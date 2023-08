Block (ehemals Square): Zielkurs von 78,23 EUR?

Die Aktie von Block (ehemals Square) wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +38,44% über dem aktuellen Wert.

• Block (ehemals Square) stieg am 11.08.2023 um +0,14%

• Das Kursziel für Block (ehemals Square) beträgt 78,23 EUR

• Das Guru-Rating für Block (ehemals Square) beträgt nun 4,09 nach zuvor ebenfalls 4,09

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Block (ehemals Square) um +0,14% zu und summierte sich damit auf -2,63% in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche. Der Markt scheint momentan relativ pessimistisch.

Obwohl die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben könnten: Die Stimmung ist eindeutig.

Aktuell liegt das Kursziel für Block (ehemals Square) bei 78,23 EUR.

Durchschnittlich gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktie mittelfristig bis auf...