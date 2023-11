Block ehemals Square: Quartalsbericht erwartet 104,81% Umsatzsprung und Gewinnverbesserung

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen Block (ehemals Square) seinen Aktionären die Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren. Spannend wird sein, wie der Umsatz und die Gewinnzahlen aussehen werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf das Ergebnis, denn aktuellen Daten zufolge rechnen Experten mit einem starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Block (ehemals Square) einen Umsatz von 4,33 Milliarden Euro. Nun wird ein Sprung um satte 104,81 Prozent auf 8,87 Milliarden Euro erwartet. Zudem soll sich der bisherige Verlust verringern und voraussichtlich um 273,33 Prozent auf -29,34 Millionen Euro fallen.

Auf das Gesamtjahr betrachtet sind die Analysten optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um 104,81 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn soll sich um 273,33 Prozent auf -135,95 Millionen Euro verbessern. Im Vergleich zum Vorjahr wäre dies immer noch ein Verlust von -507,55 Millionen Euro gewesen. Pro Aktie ergäbe sich ein Gewinn von 0,92 Euro für das Jahr.

Einige Aktionäre greifen bereits vorab die Schätzungen zu den Quartalszahlen auf und haben dazu beigetragen, dass der Kurs in den letzten 30 Tagen um +11,07 Prozent gestiegen ist.

Die Analysten bewerten die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt: Innerhalb der nächsten 12 Monate könnte die Aktie bei 76,89 Euro stehen, was im Vergleich zum aktuellen Kurs einem Gewinn von 69,58 Prozent entspricht. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, könnten basierend auf den Expertenschätzungen einen Gewinn von 69,58 Prozent innerhalb eines Jahres erwirtschaften.

Aus charttechnischer Sicht ist kurzfristig mit einer Unterstützung bei Block (ehemals Square) zu rechnen.

