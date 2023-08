Block (ehemals Square): Potenzial von 77,86 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Block (ehemals Square) an der Börse einen Anstieg um +0,37%. Insgesamt fielen die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage jedoch mit -2,54% eher schwach aus. Die Analysten befürchteten so eine negative Entwicklung.

Das Kursziel für Block (ehemals Square) beträgt aktuell 77,86 EUR. Laut Bankanalysten hat das Unternehmen ein mittelfristiges Wachstumspotenzial von +40,06%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und teilweise skeptisch aufgrund des negativen Trends in den letzten Tagen.

22 Analysten empfehlen den Kauf der Aktien von Block (ehemals Square), während weitere 11 sie als “kaufenswert” bewerten. Ein Großteil sieht die Aktie als neutral und gibt ihr ein “Halten”-Rating. Nur 1 Analyst spricht sich für einen Verkauf aus und ebenfalls nur einer empfiehlt sogar...