Block (ehemals Square): Kursziel von 84,10 € erwartet

Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Block (ehemals Square) wird derzeit nach Ansicht von Experten unterbewertet gehandelt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 84,10 €.

• Am 10.05.2023 fiel die Aktie um -3,07%

• Guru-Rating beträgt unverändert 4,11

• Kurspotenzial von +60,39% für Investoren

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie knapp -4,42%. Die Pessimisten scheinen derzeit am Markt das Sagen zu haben.

Obwohl sich das Investment in eine riskante Richtung entwickeln könnte: Analysten rechnen mit einem Potenzial von +60,39%, sollte das Unternehmen sein Ziel erreichen.

Von insgesamt 21 Analysten empfehlen aktuell alleine elf ein Kauf und weitere zehn halten sich neutral.

Ein Experte hingegen rät zum Verkauf. Insgesamt bewerten sieben Prozent der befragten Fachleute die Aktie negativ und sprechen gegen einen...