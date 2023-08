Block (ehemals Square): Kursziel von 78,29 EUR

Die Aktie von Block (ehemals Square) ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 78,29 EUR und bietet ein Potenzial von +35,33%.

• Am 09.08.2023 stieg die Aktie um +2,20%

• Guru-Rating für Block (ehemals Square) beträgt nun 4,09

• Das durchschnittliche Analystenrating für die Aktie ist “starker Kauf”

Gestern konnte Block (ehemals Square) an der Börse einen Anstieg von +2,20% verzeichnen und summierte damit das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf -13,32%. Es scheint also eine eher pessimistische Stimmung am Markt zu herrschen.

Das mittelfristige Kursziel für Block (ehemals Square) wird im Durchschnitt bei 78,29 EUR gesehen. Wenn diese Prognose zutrifft, ergibt sich ein Potenzial von +35,33% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen...