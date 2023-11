Block (ehemals Square): Ein Kursziel von 68,13 EUR

Laut Analysten ist die Aktie von Block (ehemals Square) derzeit unterbewertet und weist ein wahres Kursziel auf, das um +21,23% über dem aktuellen Kurs liegt.

– Block (ex Square): Am 28.11.2023 mit einem Anstieg von +1,99%

– Das Kursziel für Block (ehemals Square) beträgt 68,13 EUR

– Das Guru-Rating von Block (ex Square) bleibt bei 4,22

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Block (ehemals Square) einen Anstieg am Finanzmarkt von +1,99%. Dadurch ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage – also eine komplette Woche – eine Gesamtsteigerung von +4,84%. Dies lässt gegenwärtig auf relative Marktzuversicht schließen.

Die Stimmung deutet eindeutig darauf hin: Ob diese Entwicklung im Einklang mit den Erwartungen der Bankanalysten steht? Derzeit liegt das aktuelle Kursziel für Block (ex Square) bei 68,13 EUR.

Im Durchschnitt sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie mittelfristig ein Zielkursniveau in Höhe von 68,13 USD erreichen wird. Falls sie Recht behalten sollten bedeutet dies momentan ein Potenzial für Investoren in Höhe von +21,%23. Trotz des jüngsten positiven Trends teilen jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Derzeit empfehlen insgesamt 27 Analysten den Kauf dieser Aktie und stufen sie als starkes Kaufobjekt ein; während weitere zehn Analysten optimistisch bleiben und zu einem “Kauf” raten. Insgesamt neutral positionieren sich dreizehn Experten mit einer Bewertung zum Halten. Ein Experte geht sogar soweit anzuraten die Aktien sofort zu verkaufen.

Somit halten immerhin noch etwa +72,%55 aller Analysten an ihrer optimistischen Sichtweise fest.

Zusätzlich verdeutlicht dieses positive Meinungsbild das bewährte Trendindikator “Guru-Rating”, welches zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

