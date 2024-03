Block (ehemals Square) Aktie: Was jetzt noch passieren könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Die Aktie von Block (ehemals Square) wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 68,75 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -1,93% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 05.03.2024 verzeichnete Block (ehemals Square) eine Kursentwicklung von -1,25%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich eine Gesamtentwicklung von -3,03%, was auf eine eher pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie von Block (ehemals Square) mittelfristig ein Kursziel von 68,75 EUR erreichen kann. Dies würde gegenwärtig ein Kursrisiko von -1,93% für Investoren bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung, da einige die jüngste Kursentwicklung als Anzeichen für einen schwachen Trend interpretieren.

Bewertungen der Experten

Von insgesamt 30 Analysten werden die Aktien von Block (ehemals Square) als starker Kauf empfohlen. 9 Analysten zeigen sich optimistisch und raten zum Kauf, während 11 Experten eine neutrale Haltung einnehmen. Lediglich 1 Experte ist der Ansicht, dass die Aktie verkauft werden sollte. Insgesamt sind also etwa 76,47% der Analysten immer noch optimistisch hinsichtlich der Aktie von Block (ehemals Square).

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Meinungen der Analysten wird das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt, das weiterhin positiv ausfällt.

Insgesamt zeigen sich die Experten also überwiegend positiv bezüglich der Aktie von Block (ehemals Square) und sind der Meinung, dass diese derzeit unterbewertet ist. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Marktentwicklung in Zukunft entsprechend diesen Einschätzungen verhalten wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Block (ex Square)-Analyse von 05.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Block (ex Square) jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Block (ex Square) Aktie

Block (ex Square): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...