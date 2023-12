Block (ehemals Square) Aktie: Was hat das zu bedeuten?

Die Aktie von Block (ex Square) wird von Analysten als unterbewertet betrachtet, und das wahre Kursziel wird auf 3,59% unter dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 verzeichnete die Aktie von Block (ex Square) einen Rückgang um 2,72%. Derzeit wird das Kursziel für Block (ex Square) auf 67,39 EUR geschätzt, und das Guru-Rating bleibt mit 4,18 stabil.

Einschätzung der Analysten

Die [...] Hier weiterlesen