Block (ehemals Square) Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Block (ehemals Square) wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 3,59% unter dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 verzeichnete Block (ehemals Square) einen Kursrückgang von -2,72%. Das Kursziel für die Aktie wird bei 67,52 EUR gesehen, wobei das Guru-Rating unverändert bei 4,18 liegt.

Analystenmeinungen

Die Marktstimmung scheint derzeit neutral zu sein, da sich die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage auf +0,27% summiert. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Block (ehemals Square) bei 67,52 EUR liegt, was Anlegern ein Potenzial von -3,59% bietet.

Bewertungen der Analysten

Von insgesamt 25 Analysten werden die Aktien von Block (ehemals Square) als starker Kauf eingestuft, während 11 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch sind und die Aktie zum Kauf empfehlen. Des Weiteren positionieren sich 13 Experten neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Ein Experte ist sogar der Meinung, dass Block (ehemals Square) sofort verkauft werden sollte.

Positives Fazit

Insgesamt sind 72,00% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von Block (ehemals Square). Dies wird durch das positive Guru-Rating unterstrichen, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Analyse zeigt, dass die Aktie von Block (ehemals Square) derzeit unterbewertet ist, jedoch von einem Großteil der Analysten weiterhin positiv bewertet wird. Anleger sollten die Entwicklung im Auge behalten, da sich die Marktstimmung schnell ändern kann.

