Block Inc-Aktie: Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht!

Das Finanzunternehmen Block Inc (NYSE:SQ) hat am Donnerstag nach Börsenschluss die Finanzergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht. Hier sind die wichtigsten Highlights für Investoren und Details darüber, wie Bitcoin (CRYPTO: BTC) die Ergebnisse beeinflusst hat. Umsatzrückgang Block Inc, das im Dezember seinen Namen von Square geändert hat, meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar, was einem… Hier weiterlesen