Block H&R Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von H&R Block hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 21,48 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -8,99 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei H&R Block mit 30,46 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 2,77 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von H&R Block eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den sozialen Medien wurde H&R Block in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern, und in Bezug auf H&R Block wurde eine starke Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.