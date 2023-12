Block H&R Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Aktie von H&r Block wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Verbraucherdienste) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,97, was einem Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,88 entspricht. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei H&r Block. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Für Anleger, die in H&r Block investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 3 %, was einen Mehrertrag von 0,17 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Neutral" aus.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt H&r Block mit einer Rendite von 15,49 Prozent um mehr als 20 Prozent darüber. Im Gegensatz dazu liegt die mittlere Rendite der "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche in den letzten 12 Monaten bei -1,44 Prozent. Auch hier liegt H&r Block mit 16,93 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält H&r Block in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.