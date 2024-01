Block H&R Aktie: In Lauerstellung

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und in der Kommunikationsfrequenz von H&r Block in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt H&r Block insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Es gab 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu H&r Block vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 38 USD für das Wertpapier zeigt ein Abwärtspotential von -19,61 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) für H&r Block zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50,77 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (47,64) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen zu H&r Block geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Meinung, dass die Aktie von H&r Block bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.