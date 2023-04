Block-Aktie: Und, wem glaubst du jetzt mehr …?!

Die Block-Aktie (WKN: A143D6) ist nach einem Shortseller-Bericht tief gefallen, hat sich aber inzwischen wieder ein kleines bisschen erholt. Innerhalb der letzten Woche ist nicht nur Zeit vergangen, sondern der US-amerikanische Zahlungsdienstleister hat nach der ersten Reaktion auch argumentativ nachgeliefert.

Sehen wir uns das ein wenig näher an. Natürlich bleibt die Frage bestehen, wem man als Investor letztlich mehr glaubt. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass das Nachliefern einiger sehr wesentlicher Informationen binnen kürzester Zeit Vertrauen schafft.

Block-Aktie: Informationen zur Cash App!

Wie das Management der Block-Aktie herausgestellt hat, konnte man zu einem Großteil der Nutzerkonten plausible Informationen vorlegen. So habe man für 44 Mio. Nutzern der insgesamt 51 Mio. aktiven Accounts verifizierte Informationen nachweisen können. Zudem hätten 39 Mio. der 44 Mio. verifizierten Accounts Social-Security-Nummern. Das deutet darauf hin, dass es sich bei ihnen um verifizierte, steuerlich bekannte Personen oder Institutionen handelt.

Wie Block weiter ausführt, seien Dopplungen möglich. Das Ökosystem der Cash App erlaube es, dass einzelne Verbraucher oder Nutzer über einen privaten und einen Geschäfts-Account verfügten. Oder aber, dass sie zwei oder mehr Accounts zu Budgetierungs-Zwecken haben. Einen Großteil der Herkunft der Accounts konnte das Management entsprechend nachweisen.

Hindenburg Research, der Shortseller, sieht das erwartungsgemäß natürlich anders. Sie konzentrieren sich auf die Lücke zwischen den 44 Mio. Accounts und den 51 Mio. Accounts. Trotzdem ist es bemerkenswert, wie schnell Block einen großen Teil der Userbasis mit Kontext versehen konnte.

Wem glaubst du?

Man könnte fast sagen, dass die Block-Aktie kurzfristig zu einer Glaubensfrage wird. Das ist natürlich etwas übertrieben. Aber Shortseller und Management liefern sich derzeit ein interessantes Gefecht. Für mich ist die Richtung jedenfalls klar: Die Cash App verfügt über ein klar bestimmbares Ökosystem. Zudem hat das Management guten Kontext geliefert, um einen großen Teil des Ökosystems nachzuweisen. Das ist entscheidend und reicht aus, um einige Analysten bereits zufriedenzustellen.

Insofern hat die letzte Woche einiges mehr an Klarheit zu der Causa gebracht. Was Investoren jetzt überzeugt und was nicht, mag Geschmackssache sein. Ein gewisses Risiko ist gewiss noch vorhanden, wenn Hindenburg Research sich zum Nachtreten veranlasst sehen sollte.

Bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 4 und dieser Datenlage nach nicht einmal einer Woche ist für mich jedenfalls viel Vertrauen wiederhergestellt. Wobei, eigentlich ist bei mir der Glaube in die Intaktheit meiner Investitionsthese kaum verloren gegangen.

Der Artikel Block-Aktie: Und, wem glaubst du jetzt mehr …?! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Block. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Block.

Aktienwelt360 2023