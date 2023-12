Block Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Block in den sozialen Medien. Es gab keine entscheidende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Block wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als üblich, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt, und somit zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Block-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 60,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 77,31 USD lag, was einer Abweichung von +27,39 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 55,2 USD über dem letzten Schlusskurs (+40,05 Prozent Abweichung). Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Block-Aktie somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Block momentan mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,78 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Block-Aktie ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 225,53 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 51 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.