BlockMint Technologies Aktie: Was passiert jetzt?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Blockmint diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Blockmint befasst, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell steht der RSI für Blockmint bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Neutral" vergeben. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auch auf die Einschätzungen für Aktien auswirkt. Bei Blockmint wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Blockmint-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht somit um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,04 CAD) weicht nur um 0 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Blockmint-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.