BlockMint Technologies Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Blockmint ist neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Blockmint-Aktie liegt bei 50, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Blockmint.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,005 USD deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,01 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt erhält die Aktie eine schlechte Bewertung.

Insgesamt wird die Blockmint-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einer schlechten Bewertung versehen.