Blink Charging Quartalsprognose: Umsatzsteigerung erwartet, Aktienkursentwicklung im Fokus

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Blink Charging seinen Aktionären seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Die spannende Frage dabei ist: Mit welchem Umsatz und Gewinn können die Aktionäre rechnen? Und wie entwickelt sich die Blink Charging Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Blink Charging beträgt rund 239,77 Millionen Euro. In 55 Tagen werden also die neuen Quartalszahlen erwartet – ein Termin, auf den sowohl Investoren als auch Analysten gespannt warten. Laut Datenanalyse gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen noch einen Umsatz in Höhe von 16,04 Millionen Euro, während jetzt ein Anstieg um starke 91,50 Prozent auf 27,52 Millionen Euro erwartet wird. Auch der...