Blink Charging Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Blink Charging liegt bei 36,87, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52 für die Blink Charging, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Blink Charging veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Blink Charging, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Blink Charging-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 18,75 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 409,51 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Blink Charging-Aktie insgesamt das Rating "Gut".