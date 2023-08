Blink Charging Aktie: Solide Kursentwicklung und hohe Umsatzerwartungen für Q3

Blink Charging konnte in den letzten Wochen eine solide Kursentwicklung verzeichnen. Der aktuelle Stand liegt bei 12,56 EUR, was einem Anstieg von +4,25% in den letzten 30 Tagen entspricht. Die Charttechnik zeigt eine Unterstützung für die Aktie bei diesem Niveau.

Die Analyse der Experten deutet darauf hin, dass Aktionäre auf lange Sicht mit positiven Ergebnissen rechnen können. Laut ihren Schätzungen soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um +68,70 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +1,00 Prozent auf -72,97 Mio. EUR anwachsen. Trotz des leichten Gewinnrückgangs bleibt die Aktie attraktiv für Investoren.

Für das dritte Quartal wird ein starkes Plus beim Umsatz erwartet. Während Blink Charging im Vorquartal einen Umsatz von 15,57 Mio. EUR erzielte, prognostizieren Analysten nun einen Sprung um +73,70 Prozent auf 24,25...