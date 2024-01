Blink Charging Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Blink Charging wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 47,06 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 56,12 eine "Neutral"-Einstufung für Blink Charging.

Die Dividendenrendite von Blink Charging liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,94 %. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Blink Charging eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Blink Charging daher als "Gut"-Wert bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal die Einschätzung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Blink Charging vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 491,48 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 18,75 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.